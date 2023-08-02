Герой России объяснил, зачем Зеленский угрожает РФ чувствительными ударами Герой России Липовой: Зеленский пытается запугать граждан РФ, угрожая «чувствительными» ударами

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Владимир Зеленский

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в беседе с NEWS.ru, что президент Украины Владимир Зеленский, анонсируя «чувствительные удары» по территории РФ пытается запугать граждан РФ. По словам эксперта, на большее в Киеве не способны.

Ничего, кроме таких заявлений Зеленский делать не может. Но он будут их делать, изображая воинственный дух, якобы на что-то способен, чтобы западные хозяева сохранили к нему интерес. Мы отслеживаем их возможности и принимает меры по нейтрализации. Очередная попытка психологического давления на граждан РФ, их запугивания, — рассказал Липовой.

Липовой добавил, что Киев попытается нанести «чувствительный удар» по РФ, если Запад, в частности США, поставят Украине дальнобойные ракеты и даст добро на соответствующие атаки.

Они способны [попытаться нанести чувствительный удар по России] только в двух случаях: если разрешат американцы и если Запад поставит им соответствующее оружие, например дальнобойные ракеты. На остальное они не способны, все полученное в качестве военной помощи они использовали, — считает Липовой.

Зеленский в своем недавнем видеообращении пригрозил новыми «серьезными» атаками по территории России. По его словам, жители РФ «почувствуют последствия нашей работы». При этом ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк после очередной атаки беспилотников на Москву заявил, что «неустановленных дронов» будет еще больше. Этими словами он фактически признал ответственность за налет БПЛА на российскую столицу.

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал остановить удары беспилотников по Москве. Он подчеркнул, что организация выступает против любых атак на гражданские объекты.

Последний раз ВСУ ударили по Москве с помощью дронов ночью 1 августа. Высокопоставленный источник в системе противовоздушной обороны сообщил, что беспилотники прилетели с территории Украины. БПЛА попал в башню IQ-квартала в «Москва-Сити». В результате атаки никто не пострадал.