Герой России назвал причину массовых потерь «осмелевших» МиГ-29 ВСУ Герой России Липовой: «осмелевшие» МиГ-29 изначально были бессильны перед ПВО РФ

Фото: US Armed Forces

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что «осмелевшие» украинские МиГ-29 изначально были бессильны перед ПВО ВС РФ. Он не исключил, что массовые потери МиГ-29 ВСУ связаны с переброской устаревших истребителей для ВСУ из Европы, в частности из Польши.

На Украину перебросили остатки боеготовых МиГ-29 из Европы. Вот они и якобы осмелели. Наши расчеты ПВО, авиация отлично поработали, и практически вся авиация ВСУ уничтожена, она изначально была бессильна перед ПВО ВС РФ. И это еще раз подтверждает мастерство нашей авиации и наземных частей. У украинской авиации все меньше, практически нет, шансов вернуться на аэродром после боевого вылета, — добавил Липовой.

Ранее военкор Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что российская система противовоздушной обороны за сутки сбила сразу семь украинских истребителей МиГ-29. По его словам, это свидетельствует об эволюции ПВО, а также разведки ВС РФ.

Военкор напомнил, что в мае президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Украина получит 28 истребителей МиГ-29. Это объясняет тот факт, что у ВСУ так много бортов, уточнил он.

Днем ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки был сбит один истребитель ВСУ и штурмовик Су-25. Кроме того, на Донецком направлении были уничтожены 260 украинских военных, а также самоходная артиллерийскую установку «Гвоздика» и американская гаубица М119. В свою очередь на Купянском направлении военные России отразили 11 атак ВСУ.