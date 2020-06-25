Герой ролика про поправки в Конституцию «изменил жизнь к лучшему»

https://static.news.ru/photo/3563f266-b78d-11ea-9855-fa163e074e61_660.jpg Фото: КУРКУМА/youtube.com

На YоuТubе-канале Кurkumа появился ролик под названием «Меняй жизнь к лучшему». Главный герой сюжета этим и занимается. Он спасает кошек, наказывает хулиганов, борется с курением и не только. Однако в конце выясняется, что это видео — ещё один агитационный материал о поправках в Конституцию.

Начинается видео с того, что герой попадает на вечеринку, где приводит собравшуюся молодёжь в чувство с помощью огнетушителя. Затем на лестничной площадке он отбирает сигарету у курильщика. Потом «меняющий жизнь к лучшему» обычный россиянин выбивает пиво из рук ребят, распивающих алкоголь в парке, выручает девушку, убирает за собакой, мешает наглому водителю во время парковки в неправильном месте закрыть номер. Потом он достаёт с дерева котёнка и возвращает его хозяйке — маленькой девочке.

В финале ролика становится понятно, что авторы прокрутили видео в обратном направлении. На самом деле первым шагом к позитивным изменениям для героя стало участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, передаёт телеканал «360».

Из-за пандемии коронавируса общероссийское голосование по поправкам в Основной закон РФ, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант. При этом во время обращения к россиянам президент вновь заявил о том, что поправки в Основной закон вступят в силу только в том случае, если граждане их поддержат.

15 июня свои голоса в электронном формате на общероссийском голосовании по поправкам в Основной закон отдали 468 тысяч избирателей. Общая явка проголосовавших в Интернете составила 40%.

Как ранее передавал NEWS.ru, видеохостинг YouTube заблокировал агитационный ролик «Почему поправки к Конституции России — это важно», авторы которого сделали карикатурную гей-пару символом наступления на «традиционную семью», а её определение предлагается закрепить в Основном законе.