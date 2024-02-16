Генпрокуратура обжаловала приговор Треповой из-за «излишней мягкости»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Дарья Трепова

Генпрокуратура России обжаловала приговор, вынесенный Дарье Треповой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 2-го Западного окружного военного суда. Сторона обвинения посчитала недостаточным приговор, вынесенный Треповой по делу о террористическом акте в петербургском кафе. Отмечается, что ее приговорили к 27 годам лишения свободы, тогда как прокуратура настаивала на 28 годах тюрьмы.

В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой. В нем ведомство указывает, что в части назначенного осужденной срока наказания приговор излишне мягкий, — заявили в пресс-службе суда.

Военный суд вынес приговор Треповой 25 января в ходе выездного заседания, прошедшего в Санкт-Петербурге. Девушку признали виновной в совершении теракта, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Отмечается, что Трепова получила самый жесткий приговор для женщины в истории современной России. Ее приговорили к 27 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей. По словам адвоката Константина Кудряшова, Трепова имеет право на условно-досрочное освобождение. Однако для этого она должна отсидеть не менее трех четвертей срока наказания.