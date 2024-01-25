Суд огласил приговор Треповой Суд приговорил Трепову к 27 годам лишения свободы

Фото: t.me/SPbGS

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Дарье Треповой, обвиняемой в теракте на Университетской набережной, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин). Прокуратура требовала для фигурантки 28 лет лишения свободы, однако суд назначил 27 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил наказание Треповой — 27 лет лишения свободы в ИК общего режима со штрафом 600 тысяч руб. <...> Дмитрию Касинцеву — один год девять месяцев в ИК общего режима, — уточнили в суде.

Ранее Трепова выступила с последним словом в суде. По словам девушки, ей очень больно из-за того, что ее наивность привела к таким последствиям.

Как заявила Трепова, ей жаль, что пострадавшие при теракте на всю жизнь останутся с травмой из-за нее. По ее словам, она была уверена, что статуэтка, в которой находилось взрывчатое вещество, предназначалась только для прослушивающего устройства. Трепова сообщила, что сотрудничала со следствием и признает моральную ответственность за сделанное.

Однако военкор Евгений Поддубный усомнился в искренности Треповой. Он выразил мнение, что последнее слово в суде девушка использовала, чтобы «покривляться». Журналист также заметил, что в ходе заседания Трепова улыбалась и смеялась.