Адвокат раскрыл шансы Треповой выйти из колонии по УДО Адвокат Кудряшов: Трепова имеет шансы выйти по УДО по истечении 3/4 срока

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Дарья Трепова, как и любой осужденный россиянин, имеет право на условно-досрочное освобождение, однако фигуранты дела о терроризме имеют возможность выйти на свободу лишь после отбытия трех четвертей срока наказания, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Кудряшов. Кроме того, Трепова может ходатайствовать о переведении ее из колонии общего режима в колонию-поселение по отбытии одной четверти ее срока — спустя шесть лет и девять месяцев.

Осужденный за терроризм имеет право на УДО по отбытии не менее трех четвертей срока наказания. <...> Также она имеет право обратиться с ходатайством о замене неотбытого срока наказания на принудительные работы по отбытии двух третей срока наказания, то есть по отбытии 18 лет, — пояснил правозащитник.

Он подчеркнул, что все сроки считаются со дня заключения под стражу, поэтому часть срока Трепова уже отбыла. Кудряшов также отметил, что для получения шанса на УДО заключенный в колонии не должен получать дисциплинарные взыскания, а в случае с Треповой ей также необходимо заплатить штраф, который выписал суд вместе с приговором.

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор Треповой 25 января. Сторона обвинения запрашивала для фигурантки 28 лет лишения свободы, однако суд назначил ей 27 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей. Еще один фигурант дела, Дмитрий Касинцев, который укрывал Трепову в своей квартире, получил год и девять месяцев в колонии общего режима.

Также судья в полной мере удовлетворил гражданские иски пострадавших при теракте к Дарье Треповой. Общая сумма составила 16 495 000 рублей.