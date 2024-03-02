Генерал ФСБ призвал немцев ответить за намерение ударить по Крымскому мосту Генерал Михайлов: немцев должны озадачить разговоры об ударе по Крымскому мосту

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Немцев должны озадачить разговоры высокопоставленных офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту, считает генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что люди, которые это обсуждали, не принимают решения, однако в их руках находятся боевые возможности для атаки.

Достаточно сложно определить, как именно произошла утечка, для этого надо обладать информацией из первых рук. Они подтвердили этот факт и пусть с этим разбираются, потому что это вызовет негативную реакцию не только в России, но и во всем мире. Если какие-то военные чины начинают обсуждать вопросы войны и мира, то это выходит за рамки должностных полномочий и устава соответствующей страны, потому что все военные действия исключительно по приказу верховного главнокомандующего и своего прямого начальства, — пояснил собеседник.

По словам Михайлова, в данной ситуации «мы просто имеем дело» с информацией, которая заинтересовала не только российских журналистов, но и дипломатов, а также самих немцев. Он добавил, что подобного рода факты являются весьма тревожными.

Обсуждались враждебные действия в отношении России. Этими вопросами в первую очередь должны озадачиться сами немцы. Люди, которые это обсуждали, не являются теми, кто принимает решение. Тем не менее в их руках находятся боевые возможности для нанесения удара. Такая самодеятельность носит угрожающий характер, прежде всего для самой Германии, — отметил Михайлов.

Речь идет о записи, которую ранее опубликовала редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Она с иронией прокомментировала в своем Telegram-канале новость о том, что контрразведка Германии начала проверку по факту возможного перехвата разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост. Журналист выразила сожаление, что «не ест попкорн».