Гастроэнтеролог дала советы, как заканчивать пост Гастроэнтеролог Краснова предостерегла постящихся от резкой отмены диеты

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Постящемуся нельзя резко прерывать диету, которой он придерживался более месяца, рассказала NEWS.ru гастроэнтеролог Виктория Краснова. По ее словам, с большой долей вероятности резкая смена рациона приведет к проблемам со здоровьем.

Следует постепенно вводить в рацион продукты, которые были запрещены во время поста. Лучше всего начинать с морепродуктов и рыбы. После этого следует плавно добавлять обогащенные белком продукты: курицу и красное мясо. В последнюю очередь стоит возвращать в питание яйца и молочные продукты, — пояснила Краснова.

По ее словам, неправильное завершение поста зачастую приводит к тому, что люди оказываются на больничной койке. У многих обостряется панкреатит, холецистит, возникают другие серьезные проблемы со здоровьем, предупредила Краснова.

В 2024 году у православных христиан с 18 марта по 4 мая длится Великий пост. По данным опроса KP.RU, его планируют соблюдать 17% россиян. При этом 6% опрошенных отметили, что имеют твердое намерение соблюдать все ограничения. 11% респондентов подчеркнули, что не уверены в своих силах, но постараются продержаться так долго, как смогут.

Терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева рассказала, что выдержать Великий пост без вреда для здоровья можно с помощью строгого расчета рациона каждый день и витаминно-минеральных комплексов. По ее словам, пост является дополнительным стрессом для жителей мегаполисов.