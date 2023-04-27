Футбольный блогер дал интервью Собчак и рискует получить дело о гостайне Депутат Терюшков попросил возбудить дело о разглашении гостайны против блогера Савина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Депутат Госдумы Роман Терюшков попросил правоохранительные органы возбудить дело о разглашении гостайны против футбольного блогера Евгения Савина после его интервью Ксении Собчак. Савин не перестал высказываться после штрафа за дискредитацию армии, поэтому было решено проверить его на предмет разглашения государственных секретов, объяснил парламентарий во время выступления на Форуме безопасного интернета.

Там он, уже не стесняясь, хорошими словами полоскает, тявкает на нашего президента, на нашу страну. Обливает грязью и спортсменов в том числе, потому что они тоже несут коллективную ответственность в его понимании, — сказал Терюшков.

Он выразил надежду, что решение будет «в пользу Российской Федерации», Савина осудят уголовно, закроют ему дорогу в Россию и его начнут «титровать как блогера-уголовника»

Экс-футболист Савин в интервью критиковал действия российских властей из-за боевых действий на Украине и утверждал, что спорт не может оставаться вне политики. Сама Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на поступок депутата с недоумением.

Совсем <...>, конечно, а гостайну-то какую он разгласил? Что в России футбол закончился? — написала журналистка.

Евгений Савин покинул Россию и живет на Кипре, где занимается своей футбольной командой. Год назад он опубликовал ролик с украинскими футболистами о военных действиях в их стране.

Роман Терюшков известен своей активной позицией по защите имиджа российского спорта. Ранее он писал заявление в СК из-за ролика про священника и ФК «Химки», а также обещал оспорить присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.