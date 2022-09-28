«Обращусь в прокуратуру»: Терюшков о присвоении Касаткиной звания ЗМС Депутат Госдумы Терюшков оспорит присвоение теннисистке Касаткиной звания заслуженного мастера спорта

Фото: Rob Prange/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дарья Касаткина

Присвоение 25-летней теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта (ЗМС) необходимо оспорить, заявил депутат Госдумы Роман Терюшков в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ». Он отметил, что сделает соответствующий запрос в прокуратуру. Депутат усомнился в том, что достижения спортсменки заслуживают такого высокого звания.

Терюшков также подчеркнул, что Касаткина сообщала о желании сменить гражданство. Спортсменке присвоили звание ЗМС 26 сентября. За карьеру она выиграла семь турниров WTA, из них шесть в одиночном разряде.

Мне хочется спросить у других ЗМС России, которые ковали победы, прославляли свою страну. Поставить в один ряд человека, которые хочет швейцарское гражданство, для меня это вопрос <...> Приказ должен быть оспорен прокуратурой, потому что не подпадает под критерии присвоения. Я сделаю обращение, — сказал Терюшков.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее раскритиковала Касаткину, которая в интервью Ксении Собчак заявила о том, что сменила бы гражданство, если бы от этого зависела ее карьера. Теннисистка добавила, что согласна с решением об отстранении национальных команд России от всех международных турниров.

Ранее Касаткина посоветовала менять паспорт тем детям, у которых есть такая возможность. В июле она призналась, что состоит в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.