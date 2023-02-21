Блогер рассказал о священнике на футболе и теперь объясняется перед СК

Фото: Скриншот из видео на канале «Фабрика футбола»

Футбольный блогер Михаил Борзыкин

Футбольный блогер Михаил Борзыкин попал на допрос к следователям после жалобы депутата Госдумы, члена наблюдательного совета ФК «Химки» Романа Терюшкова, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, парламентарий обвинил блогера в оскорбление чувств верующих и оскорбление представителя власти, опубликовав видео «Химки позвали священника. Дичь года».

По словам Борзыкина, он не хотел оскорбить верующих, а критиковал решение «Химом» пригласить священника после серии проигрышей, сообщает Baza. Кроме того, блогер осуждал действия Терюшкова не как депутата, а как человека, имеющего отношение к ФК и выступающего от имени клуба.

В октябре 2022 года Футбольный клуб пригласил священника на поле и в раздевалки команды, чтобы снять «проклятье» на фоне неудачных выступлений, сообщает «Матч ТВ». По мнению Терюшкова, такое решение раскритиковала только «маленькая либеральная прослойка».

Другая часть общества, а не маленькая либеральная прослойка, отреагировала на это правильно, потому что религиозное таинство не может быть в России предметом для критики и насмешек, — заявил депутат.

Ранее тату-модель Полину Моругину (Фейс), которая снялась обнаженной на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, отправил на принудительное лечение. У блогера диагностировали шизотипическое личностное расстройство, гособвинение считает, что она опасна для общества и самой себя.