ФСБ задержала членов банды Басаева, участвовавших в нападении на Дагестан

ФСБ совместно со следователями СК РФ и сотрудниками МВД, при силовой поддержке Росгвардии задержала ещё двоих участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Речь идёт об уроженцах Ставрополья Каирбеке Бакиеве и Ильхане Канмурзаеве, которые принимали участие в нападении на населённые пункты Дагестана в 1999 году, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности, МВД России и при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Каирбека Бакиева и Ильхана Канмурзаева. По ходатайству следствия Бакиеву судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК.

В действиях задержанных усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооружённый мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

ФСБ публикует кадры задержания боевиков.

По данным следствия, в середине июля 1999 года задержанные добровольно вступили в состав объединённой банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. В августе 1999-го вооружённые боевики, численностью не менее 1000 человек, напали на военнослужащих Вооружённых сил РФ, находящихся на территории Ботлихского района Дагестана. Там боевики убили 33 человека и ранили 34.

Ранее в Астрахани был задержан член банды Басаева Магомед Алханов, сбежавший из психиатрической больницы. Он уже отсидел за бандитизм 10 лет. Летом этого года Алханов был задержан в Ставропольском крае и проходил по делу о вооружённом нападении в составе террористической банды под общим руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ (бой у высоты 776 в Аргунском ущелье).

В конце октября ему удалось сбежать из больницы, куда его определили для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Ранее стало известно, что силовики задержали двух участников банды Басаева и Хаттаба — уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Операция проведена в рамках расследования уголовного дела о вооружённом нападении на населённые пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.