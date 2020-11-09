ФСБ рассекретила документы о помогавших фашистам на юго-западе СССР

ФСБ обнародовала документы, рассказывающие о гражданах Украинской ССР, участвовавших в карательных операциях фашистов во время Великой Отечественной войны.
Рассекреченные документы основаны на показаниях бывшего агента советских спецслужб, внедрённого в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721,
Он рассказал, что в составе группы числились около 20 человек, среди которых были выходцы с Украины.
Среди прочего в документах отмечаются преступления двух наиболее «кровожадных» уроженцев украинского города Ромны — Леонида Лурги и Аркадия Сидоренко. Советский агент отметил, что вдвоём они казнили более 450 человек.
Они, а также другие участники карательной группы, среди которых фигурируют фамилии Шестопалов и Феоктистов, истязали, расстреливали и вешали советских патриотов, арестованных сбрасывали живыми в ствол шахты. Также Лурга и Сидоренко участвовали в сожжении членов выявленной подпольной группы.
Группа ГФП-721 занимает одно из первых мест по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов, — отмечал бывший зафронтовой агент.
В документах указано, что некоторые члены карательной группы получили немецкие награды за массовые убийства на территории СССР.
Ранее NEWS.ru писал, что в Псковской области были обнаружены захоронения взрослых и детей, которые были замучены фашистами во время Великой Отечественной войны. Было произведено десять раскопок и обнаружены останки 188 человек, а также большое количество вещей, которые указывают, что погибшие были мирными жителями.