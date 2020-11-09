ФСБ рассекретила документы о помогавших фашистам на юго-западе СССР

https://static.news.ru/photo/9c36460a-2327-11eb-84aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

ФСБ обнародовала документы, рассказывающие о гражданах Украинской ССР, участвовавших в карательных операциях фашистов во время Великой Отечественной войны.

Рассекреченные документы основаны на показаниях бывшего агента советских спецслужб, внедрённого в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в составе группы числились около 20 человек, среди которых были выходцы с Украины.

Среди прочего в документах отмечаются преступления двух наиболее «кровожадных» уроженцев украинского города Ромны — Леонида Лурги и Аркадия Сидоренко. Советский агент отметил, что вдвоём они казнили более 450 человек.

Они, а также другие участники карательной группы, среди которых фигурируют фамилии Шестопалов и Феоктистов, истязали, расстреливали и вешали советских патриотов, арестованных сбрасывали живыми в ствол шахты. Также Лурга и Сидоренко участвовали в сожжении членов выявленной подпольной группы.

Группа ГФП-721 занимает одно из первых мест по числу расстрелянных и замученных советских граждан, партизан, подпольщиков и других патриотов, — отмечал бывший зафронтовой агент.

В документах указано, что некоторые члены карательной группы получили немецкие награды за массовые убийства на территории СССР.

Ранее NEWS.ru писал, что в Псковской области были обнаружены захоронения взрослых и детей, которые были замучены фашистами во время Великой Отечественной войны. Было произведено десять раскопок и обнаружены останки 188 человек, а также большое количество вещей, которые указывают, что погибшие были мирными жителями.