Под Псковом нашли сотни тел замученных фашистами людей

https://static.news.ru/photo/476e70f8-1ab1-11eb-9825-fa163e074e61_660.jpg Фото: sledcom.ru

В Псковской области были обнаружены захоронения взрослых и детей, которые были замучены фашистами во время Великой Отечественной войны.

Было произведено десять раскопок и обнаружены останки 188 человек, а также большое количество вещей, которые указывают, что погибшие были мирными жителями.

В том числе на десятом раскопе в поселке Глоты почти половина из 73 обнаруженных останков принадлежит детям, — цитирует официального представителя СК РФ Светлану Петренко «Царьград».

Проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Как писал NEWS.ru, российский суд впервые признал геноцид советского народа нацистами. Решение вынес Солецкий районный суд Новгородской области.

Речь идёт о расправах над жителями деревни Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году. Прокуратура установила, что нацисты создали «тайлькоманду» численностью более 20 человек, которой руководили офицеры — немцы и австрийцы. Её главной задачей были убийства мирных жителей.

Организатором массовых убийств в этом районе считается немецкий генерал Курт Херцог. В 1947 году он был приговорён советским трибуналом к 25 годам лагерей, в 1948 году скончался. При этом исполнители казней так и не были привлечены к ответственности.