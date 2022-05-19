Фотографы дали советы, как сделать удачный снимок ребёнка Фотограф Маслова посоветовала делать фотографии ребёнка на улице в тени

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Самые удачные детские кадры получаются не в помещении, а на улице, при этом ребенка следует отвести в тень, посоветовала член Союза фотохудожников России Анна Маслова. Ее коллега Анастасия Кучина отметила, что при съемках в помещении важно проследить, чтобы свет был мягким и рассеянным, пишет «Москва 24».

Если фотосессия в яркий солнечный день, закройте окна легкими прозрачными занавесками. Если в пасмурный — подведите ребенка ближе к окну, — отметила Кучина.

По ее мнению, самое главное, не бояться экспериментов. Например, боковой свет поможет получить объемные снимки, а при съемке против света можно попробовать поймать солнечные зайчики в кадр. При этом Кучина порекомендовала не фотографировать ребенка против света, так как солнце будет светить ему в глаза. Маслова, в свою очередь, напомнила, что для хорошего кадра важно подобрать подходящий фон.

Найдите нейтральный фон, это может быть стена или зеленый куст. Следите, чтобы в кадр не попало ничего лишнего: руки, ноги стоящих рядом людей, урны и куски букетов, — отметила фотограф.

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