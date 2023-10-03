Фитнес-эксперт перечислила напитки, вредные для тренировок Фитнес-эксперт Рябинкова: при походе в зал нельзя пить кофе и энергетики

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кофе, чай или энергетики не стоит пить непосредственно перед тренировкой и во время нее, рассказала в беседе с KP.RU вице-президент Национального фитнес-сообщества Елена Рябинкова. По ее словам, занятия спортом подразумевают соблюдение правильного питьевого режима и режима здорового питания.

Лучше воздержаться от энергетиков во время тренировки, если вы не профессиональный спортсмен и не выполняете марафонский забег. Они повышают уровень сахара и инсулина в крови. Через некоторое время после их приема захочется спать, а не тренироваться, — пояснила специалист.

Также она порекомендовала не употреблять перед тренировкой кофе, чай и другие кофеиносодержащие напитки. Их можно пить уже после тренировки, когда пульс придет в норму.

По словам эксперта, во время занятий лучше всего пить негазированную воду небольшими глотками через каждые 15–20 минут, ее объем не должен превышать 1% от массы тела в час. Овощные, ягодные и фруктовые соки пить можно, при этом ограничившись одним стаканом в день. Во время тренировок цельный сок пить не рекомендуется, лучше всего использовать цитрусовый или яблочный фреш, разбавленный водой в соотношении 1:3 или 1:4.

Время между приемом пищи и тренировкой зависит от содержания и консистенции еды, продолжила Рябинкова. Так, после куска жареного мяса или супа из бобовых заниматься спортом можно не раньше, чем через четыре часа. Если в меню были отварная рыба с картофельным пюре, яичный омлет, нежирный суп, то можно начать тренировку через час с небольшим. Выпитый спортивный коктейль или смузи позволяют приступать к тренировке через 30–40 минут.

Ранее фитнес-тренер Эдуард Шакула рассказал, что после покупки абонемента в спортзал многие еще долгое время не могут заставить себя приступить к занятиям. По его словам, самодисциплине в этом вопросе поможет составление плана тренировок.