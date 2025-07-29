Финиковая паста с шоколадом — очень вкусно и без сахара, попробуйте

Рецепт полезной и простой шоколадной пасты на основе фиников и бананов без масла и сахара.
Ингредиенты
- Финики (очищенные, без косточек) — 250 г
- Бананы (спелые) — 2 штуки
- Какао-порошок — 2 столовые ложки (с верхом)
- Корица — 1/4 чайной ложки
- Лимонный сок или коньяк — 1 столовая ложка
Пошаговый рецепт
- Подготовьте продукты. Финики очистите от косточек.
- Залейте финики горячей водой: мягкие замачивайте 5 минут, твердые — 15 минут. Слейте воду и слегка отожмите финики.
- Измельчите финики блендером до однородной пасты.
- Очистите бананы, соедините с какао-порошком и взбейте до гладкости.
- Смешайте финиковую и банановую массы, добавьте корицу и лимонный сок или коньяк, хорошо перемешайте.
- Переложите пасту в закрытую стеклянную емкость и охладите в холодильнике 30 минут.
Готовая паста отлично подходит для намазывания на хлеб, добавления в выпечку или просто в качестве полезного десерта.
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