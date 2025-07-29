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29 июля 2025 в 16:37

Финиковая паста с шоколадом — очень вкусно и без сахара, попробуйте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт полезной и простой шоколадной пасты на основе фиников и бананов без масла и сахара.

Ингредиенты

  • Финики (очищенные, без косточек) — 250 г
  • Бананы (спелые) — 2 штуки
  • Какао-порошок — 2 столовые ложки (с верхом)
  • Корица — 1/4 чайной ложки
  • Лимонный сок или коньяк — 1 столовая ложка

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте продукты. Финики очистите от косточек.
  2. Залейте финики горячей водой: мягкие замачивайте 5 минут, твердые — 15 минут. Слейте воду и слегка отожмите финики.
  3. Измельчите финики блендером до однородной пасты.
  4. Очистите бананы, соедините с какао-порошком и взбейте до гладкости.
  5. Смешайте финиковую и банановую массы, добавьте корицу и лимонный сок или коньяк, хорошо перемешайте.
  6. Переложите пасту в закрытую стеклянную емкость и охладите в холодильнике 30 минут.

Готовая паста отлично подходит для намазывания на хлеб, добавления в выпечку или просто в качестве полезного десерта.

Ранее сообщалось, что картофельная запеканка с чесноком и сыром — это аппетитное и питательное блюдо, которое прекрасно подойдет для семейного обеда или ужина. Готовится быстро.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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