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08 июня 2026 в 15:00

Фикус перестанет чахнуть на глазах: дешевое средство возвращает пышную зелень

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Когда у фикуса начинают желтеть листья, многие думают, что растение уже не спасти. Но часто причина намного проще — нехватка питания и сухой воздух в квартире. Исправить ситуацию можно обычным раствором, который готовится за пару минут.

Для подкормки понадобится литр теплой воды, 1 грамм мочевины и несколько капель удобрения для декоративно-лиственных растений. Все хорошо перемешивают.

Сначала раствором аккуратно протирают стебли и листья при помощи ватного диска. Затем немного жидкости добавляют в почву. Главное — не переливать грунт, иначе корни могут начать гнить.

Такую подкормку достаточно делать один-два раза в месяц. Также фикусу нужен рассеянный свет, умеренный полив и регулярное удаление пыли с листьев.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что новые листья стали ярче и плотнее уже через пару недель. Еще один полезный совет — не ставьте фикус рядом с открытым окном и сквозняками, иначе растение снова начнет сбрасывать листья.

Ранее сообщалось, что пышные пионы — это не удача, а результат точного ухода в нужный момент. Весной закладывается все: и количество бутонов, и их размер.

Проверено редакцией
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