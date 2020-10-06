16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

ФАС РФ установит предельную цену на вакцину от коронавируса

20:10, 06 октября 2020

ФАС России планирует установить предельную цену на лекарство от COVID-19. Как уточняется, цена для РФ будет самой низкой в пределах референтных стран.

Так, стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей за одну дозу, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

В августе в России зарегистрировали препарат «Спутник V» — первую в мире вакцину от коронавируса. На момент регистрации вещество прошло две фазы клинических исследований, в настоящее время вакцину испытывают на добровольцах. В других государствах в последней фазе изучения находятся ещё несколько разновидностей вакцин.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что почти всё руководство Министерства обороны опробовало на себе российскую вакцину от COVID-19, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео