Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 11:32

Этот омлет-мешочек стал нашим любимцем — а готовится до безобразия просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот необычный способ приготовления омлета удивит своей простотой и результатом. Нежный омлет в пакете сохраняет всю сочность и готовится без капли масла. Идеальный вариант для полезного завтрака или легкого ужина.

Ингредиенты:

  • яйца куриные — 3 шт.;
  • молоко — 50 мл;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • зелень свежая — по вкусу.

Приготовление:

  1. В миске взбить яйца с молоком до однородности.
  2. Добавить соль, перец и мелко нарезанную зелень.
  3. Перелить смесь в плотный пакет для запекания.
  4. Выпустить воздух и плотно завязать пакет.
  5. Опустить пакет в кипящую воду на 10–12 минут.
  6. Достать готовый омлет, разрезать пакет.
  7. Аккуратно выложить на тарелку.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
завтраки
омлеты
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тагиле утонувших в Lexus подруг похоронят в одинаковых гробах
В дом руководителя МХАТ нагрянули с обысками
Военкор объяснил значение взятого села в ДНР
Политолог расшифровал послание Трампа о «маленьком сюрпризе» для России
Названа дата открытия участка трассы М-12 в Свердловской области
Зеленский снова проиграл Залужному по доверию среди украинцев
Захарова рассказала о главных итогах саммита БРИКС для РФ
Нутрициолог опровергла популярные мифы о подсолнечном масле
Стало известно, что будет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
В Одинцово умер впавший в кому после стоматолога малыш
В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопросе демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.