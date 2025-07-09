Этот омлет-мешочек стал нашим любимцем — а готовится до безобразия просто

Этот необычный способ приготовления омлета удивит своей простотой и результатом. Нежный омлет в пакете сохраняет всю сочность и готовится без капли масла. Идеальный вариант для полезного завтрака или легкого ужина.
Ингредиенты:
- яйца куриные — 3 шт.;
- молоко — 50 мл;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу;
- зелень свежая — по вкусу.
Приготовление:
- В миске взбить яйца с молоком до однородности.
- Добавить соль, перец и мелко нарезанную зелень.
- Перелить смесь в плотный пакет для запекания.
- Выпустить воздух и плотно завязать пакет.
- Опустить пакет в кипящую воду на 10–12 минут.
- Достать готовый омлет, разрезать пакет.
- Аккуратно выложить на тарелку.
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