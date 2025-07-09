Этот омлет-мешочек стал нашим любимцем — а готовится до безобразия просто

Этот омлет-мешочек стал нашим любимцем — а готовится до безобразия просто

Этот необычный способ приготовления омлета удивит своей простотой и результатом. Нежный омлет в пакете сохраняет всю сочность и готовится без капли масла. Идеальный вариант для полезного завтрака или легкого ужина.

Ингредиенты:

яйца куриные — 3 шт.;

молоко — 50 мл;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

зелень свежая — по вкусу.

Приготовление:

В миске взбить яйца с молоком до однородности. Добавить соль, перец и мелко нарезанную зелень. Перелить смесь в плотный пакет для запекания. Выпустить воздух и плотно завязать пакет. Опустить пакет в кипящую воду на 10–12 минут. Достать готовый омлет, разрезать пакет. Аккуратно выложить на тарелку.

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