Этот куст дает розовые цветы до 20 см: пахнет лимоном, отпугивает мух, а из его ягод варят джем

Этот куст дает розовые цветы до 20 см: пахнет лимоном, отпугивает мух, а из его ягод варят джем

Этот эффектный листопадный кустарник сочетает в себе декоративность, неприхотливость и настоящую пользу для сада. В июне на нем распускаются крупные щитковидные соцветия нежно-розового оттенка диаметром до 20 см.

Цветки обладают приятным сладковатым ароматом с нотками лимона и ванили, который привлекает пчел и бабочек и при этом эффективно отпугивает мух и других надоедливых насекомых с участка.

Речь идет о бузине черной «блэк лейс». Она засухоустойчива, нетребовательна к почвам и обладает хорошим иммунитетом к болезням и вредителям. Куст быстро растет, достигая 2,5–3 метров в высоту и ширину, и идеально подходит для создания живых изгородей.

Морозостойкость позволяет выращивать его в большинстве регионов средней полосы. К концу лета на месте цветов созревают блестящие черно-фиолетовые ягоды, которые съедобны после термической обработки и используются для варенья, настоек и компотов.

Ранее был назван цветок с яркими ромашками: не ломается под ливнем, не вянет в жару.