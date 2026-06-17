Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 20:00

Этот куст дает розовые цветы до 20 см: пахнет лимоном, отпугивает мух, а из его ягод варят джем

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот эффектный листопадный кустарник сочетает в себе декоративность, неприхотливость и настоящую пользу для сада. В июне на нем распускаются крупные щитковидные соцветия нежно-розового оттенка диаметром до 20 см.

Цветки обладают приятным сладковатым ароматом с нотками лимона и ванили, который привлекает пчел и бабочек и при этом эффективно отпугивает мух и других надоедливых насекомых с участка.

Речь идет о бузине черной «блэк лейс». Она засухоустойчива, нетребовательна к почвам и обладает хорошим иммунитетом к болезням и вредителям. Куст быстро растет, достигая 2,5–3 метров в высоту и ширину, и идеально подходит для создания живых изгородей.

Морозостойкость позволяет выращивать его в большинстве регионов средней полосы. К концу лета на месте цветов созревают блестящие черно-фиолетовые ягоды, которые съедобны после термической обработки и используются для варенья, настоек и компотов.

Ранее был назван цветок с яркими ромашками: не ломается под ливнем, не вянет в жару.

Проверено редакцией
Читайте также
Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии
Общество
Об нее тушили бычки: участница «Дома-2» вступалась за «педофилку» в колонии
Рудковская пригрозила раскрыть «скелеты из шкафа» Тутберидзе
Общество
Рудковская пригрозила раскрыть «скелеты из шкафа» Тутберидзе
С июня ваш сад наполнят нежные «пионы» оттенка чайной розы. Многолетник — находка для красивого сада
Общество
С июня ваш сад наполнят нежные «пионы» оттенка чайной розы. Многолетник — находка для красивого сада
Сажаю «розовый джем» и еще 4 вида — получаю клумбу цвета заката: неприхотливые цветы нежных розовых оттенков
Общество
Сажаю «розовый джем» и еще 4 вида — получаю клумбу цвета заката: неприхотливые цветы нежных розовых оттенков
Капуста без слизней и вредителей — не сказка, а реальность: лайфхак с обычной солью
Общество
Капуста без слизней и вредителей — не сказка, а реальность: лайфхак с обычной солью
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фанаты сборной Англии вывесили флаг «Стармер — педофил» на ЧМ-2026
«Подходы не меняются»: Ковальчук о трагедиях в Старобельске и под Брянском
Ковальчук сообщил о прибытии белорусских специалистов в Брянскую область
Трамп выразил благодарность Путину и Си за позицию по Ирану
Маликов с сыном, Королева — с невесткой: звездный десант на премьере фильма
Путин провел встречу с зарубежным лидером
Трамп высказался о своих беседах с Путиным и Зеленским
«Выручка упала на 80%»: в Burger King раскрыли, что спасло компанию в ковид
В Брянске рассказали, сколько детей попали в реанимацию после удара ВСУ
Трамп заявил, что Россия хочет мира на Украине
Историк раскрыл, зачем Британия и Франция позволили Гитлеру напасть на СССР
ВСУ атаковали детей из Белоруссии, застройщик «кинул» россиян: что дальше
Песков заявил, что о зверствах Киева должен знать весь мир
Песков предвосхитил реакцию ЕС на теракт в Брянской области
«Продвинутый уровень»: Путин о совместных планах России и АСЕАН
BBC уволит сотни сотрудников и закроет популярные шоу
В Кремле назвали теракт Киева бесчеловечным
Месси или Мбаппе: кто станет лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира
Песков назвал атаку ВСУ на автобус с детьми преднамеренной
Песков раскрыл, как Россия ответит на удар ВСУ по детям в Брянской области
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.