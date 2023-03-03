«Это чудовищно»: Альтштейн об убийстве разработчика «Спутник V» Боткина Вирусолог Альтштейн выразил соболезнования родным убитого создателя «Спутник V» Боткина

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Российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил соболезнования родным и близким убитого коллеги, разработчика российской вакцины от коронавируса Андрея Ботикова. В беседе с NEWS.ru он назвал произошедшее чудовищным событием.

У нас очень большой коллектив над вакциной трудился. К сожалению, я не был близко знаком с Ботиковым. Но все произошедшее, это просто чудовищно. Искренние соболезнования родным и близким Андрея, — высказался профессор Альтштейн.

Об убийстве Ботикова в его квартире на улице Рогова в Москве ранее сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По подозрению в преступлении задержали гостя убитого, он дал признательные показания полиции. До этого мужчина уже отбывал наказание за совершение тяжкого преступления. Следственный комитет подтвердил гибель человека на улице Рогова, но не называет имя.

По данным источника телеканала РЕН ТВ, Ботикова убили работники интимных услуг. По его словам, к нему домой наведались мужчина и женщина. После отказа ученого платить за предоставленные услуги, он и был убит, заявил источник.