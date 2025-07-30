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30 июля 2025 в 14:29

Эти растения прогонят кротов и мышей с вашего участка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроты и мыши могут нанести серьезный вред саду и огороду, но бороться с ними можно без химии. Некоторые растения своим запахом отпугивают этих вредителей, создавая естественную защиту участка. Такой способ экологичен и безопасен для людей и домашних животных.

Одним из самых эффективных растений против кротов считается рябчик императорский — его луковицы издают резкий запах, который не переносят подземные вредители. Нарциссы содержат ядовитые вещества, отпугивающие мышей. Мята перечная и полынь своим ароматом создают барьер для грызунов. Клещевина и чернокорень также помогают защитить участок от непрошеных гостей. Эти растения стоит высаживать по периметру участка, возле грядок и цветников. Они не только выполняют защитную функцию, но и украшают сад.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

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цветы
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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