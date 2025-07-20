Эти кабачки готовлю сразу много: очень вкусная закуска «Десятиминутка»

Кабачки «Десятиминутка» — пикантная закуска, которую съедают первой! Эта простая, но невероятно вкусная закуска стала настоящим открытием сезона в нашей семье. Всего несколько минут — и перед вами ароматные кабачки с восточным характером: сладковато-острые, с нотками чеснока и пикантностью специй. Идеально и к шашлыку, и как самостоятельная закуска!

Молодые кабачки (500 г) режем тонкими кружочками или длинными пластинами — как вам больше нравится. В отдельной мисочке готовим волшебный маринад: смешиваем 3 ст. л. растительного масла, 2–3 ст. л. соевого соуса, 0,5 ч. л. меда, 1 ч. л. горчицы. Добавляем специи — 1 ч. л. паприки, 1/3 ч. л. красного перца, 1/2 ч. л. кориандра и пропущенный через пресс чеснок (2–3 зубчика).

Разогреваем сковороду с толстым дном на сильном огне. Обмакиваем каждый кусочек кабачка в маринаде и быстро обжариваем по 1–2 минуте с каждой стороны до румяных полосок. Секрет в том, чтобы не пережарить: кабачки должны остаться слегка хрустящими.

Готовые кабачки выкладываем на блюдо, посыпаем поджаренным кунжутом и мелко нарезанной зеленью. Пробовать можно сразу — они восхитительны горячими! Но и остывшими эти кабачки не теряют своего очарования, а даже становятся еще ароматнее.

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