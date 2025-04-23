Ветеринары бьют тревогу: рыба — скрытый убийца вашей кошки. Некоторые ее виды могут нанести серьезный вред здоровью питомца.
Любую рыбу перед тем, как дать кошке, нужно отваривать и удалять из нее все кости. Лучшая альтернатива, по словам специалистов, — специализированные корма с добавками омега-3.
Самые опасные виды рыб для котов и кошек:
- Речная рыба (карп, лещ, плотва) — лидер по заражению паразитами (описторхоз, анизакидоз), которые поражают печень и ЖКТ кошки.
- Сырой окунь — содержит тиаминазу, разрушающую витамин B1, что приводит к неврологическим нарушениям и анемии.
- Скумбрия и макрель — при неправильном хранении выделяют гистамин, вызывающий тяжелые аллергические реакции.
- Мелкая рыба (килька, сардины) — острые кости травмируют пищевод и кишечник, провоцируя внутренние кровотечения.
- Тунец — накапливает ртуть и токсины, опасные при регулярном кормлении.
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