Эта рыба — скрытый убийца вашей кошки! Ветеринары бьют тревогу

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Ветеринары бьют тревогу: рыба — скрытый убийца вашей кошки. Некоторые ее виды могут нанести серьезный вред здоровью питомца.

Любую рыбу перед тем, как дать кошке, нужно отваривать и удалять из нее все кости. Лучшая альтернатива, по словам специалистов, — специализированные корма с добавками омега-3.

Самые опасные виды рыб для котов и кошек:

Речная рыба (карп, лещ, плотва) — лидер по заражению паразитами (описторхоз, анизакидоз), которые поражают печень и ЖКТ кошки. Сырой окунь — содержит тиаминазу, разрушающую витамин B1, что приводит к неврологическим нарушениям и анемии. Скумбрия и макрель — при неправильном хранении выделяют гистамин, вызывающий тяжелые аллергические реакции. Мелкая рыба (килька, сардины) — острые кости травмируют пищевод и кишечник, провоцируя внутренние кровотечения. Тунец — накапливает ртуть и токсины, опасные при регулярном кормлении.

Ранее стало известно, почему вашу кошку нужно срочно везти к ветеринару, если она смотрит в стену.