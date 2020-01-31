https://static.news.ru/photo/983fdc52-4432-11ea-a2a9-fa163e074e61_660.jpg Андрей Турчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Партия «Единая Россия» увидела в новом проекте КоАП ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит посылу обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Мнение партии выразил секретарь Генсовета Андрей Турчак, его заявление приводит пресс-служба ЕР. Турчак отметил, что президентское послание было посвящено защите прав граждан и заботе о людях. Предлагаемое новым КоАП ужесточение наказаний за ряд проступков идёт вразрез с духом послания.

Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения, — подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.

Турчак заявил, что партия не поддерживает проект КоАП в его текущем виде. По его словам, основные положения кодекса нуждаются в обсуждении и доработке.

Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП, среди прочего, предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении.