Партия «Единая Россия» увидела в новом проекте КоАП ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит посылу обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию.
Мнение партии выразил секретарь Генсовета Андрей Турчак, его заявление приводит пресс-служба ЕР. Турчак отметил, что президентское послание было посвящено защите прав граждан и заботе о людях. Предлагаемое новым КоАП ужесточение наказаний за ряд проступков идёт вразрез с духом послания.
Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения, — подчеркнул секретарь Генсовета ЕР.
Турчак заявил, что партия не поддерживает проект КоАП в его текущем виде. По его словам, основные положения кодекса нуждаются в обсуждении и доработке.
Как писал NEWS.ru, новая редакция КоАП, среди прочего, предполагает значительное увеличение дорожных штрафов, минимальный размер которых составит 3 тысячи рублей. Отказ от медицинского освидетельствования обойдётся водителям в 40 тысяч рублей. В Госдуме РФ пообещали, что размеры взысканий будут скорректированы во время рассмотрения проекта во втором чтении.
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