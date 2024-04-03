Эндокринолог рассказала, как защитить себя от диабета Эндокринолог Гуреева: для защиты от диабета нужно высыпаться

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Для профилактики диабета нужно высыпаться и много двигаться, заявила «Правде.ру» врач-эндокринолог Антонина Гуреева. Она добавила, что для уменьшения риска диабета можно употреблять кофе, этот напиток оказывает защитное действие.

По ее словам, для снижения рисков лучше всего придерживаться средиземноморской диеты, так как она устраняет нарушения в процессе метаболизма. В рационе должно быть много фруктов и овощей, цельнозерновых продуктов. Также нужно сократить употребление сахара и соли. Кроме того, каждый день нужно уделять физической активности минимум 30 минут.

Важен каждый шаг. Полезно подниматься по лестнице вместо лифта, ходить, разговаривая по телефону, или ездить на работу на велосипеде, — сообщила Гуреева.

Диетолог Елена Соломатина ранее сообщила, что популярные среди россиян арбуз и дыня обладают множеством полезных свойств. В частности, они предотвращают развитие рака. По ее словам, в составе арбуза больше воды, чем в дыне, а также есть антиоксидант ликопин, который предохраняет слизистые от разрушений, препятствует развитию онкологических заболеваний и благотворно воздействует на предстательную железу.

Ранее доктор Майкл Бреус рассказывал, что регулярные физические упражнения в течение часа могут поспособствовать улучшению сна. Кроме того, эксперт рекомендовал отказаться от алкоголя и сделать перед сном что-то приятное, отбросив тем самым негативные мысли.