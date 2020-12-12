Эксперты спрогнозировали, что будет с ценами на лекарства после Нового года

https://static.news.ru/photo/749dc01c-3b89-11eb-a46a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2021 году конкуренция за потребителя на фармацевтическом рынке будет достаточно высокая. По этой причине «правила игры» для россиян могут стать менее финансово убыточными. Такими прогнозами в беседе с NEWS.ru поделились эксперты.

В самом начале пандемии коронавируса многие жители нашей страны скупали лекарства, как говорится, впрок. После этих весенних закупок специалисты наблюдали резкое падение покупательского спроса. Как рассказал NEWS.ru фарманалитик Сергей Шуляк, в начале 2021 года похожих процессов не предвидится, да и необходимости в таком закупочном буме нет.

Цены на лекарства в этом году показывают меньшую динамику, чем общая инфляция. В 2021 году всё будет зависеть от многих экономических факторов. В том числе и от стоимости рубля по отношению к иностранным валютам. Сейчас есть прогнозы, что цены не будут повышаться, а из-за того, что фармацевтический рынок будет иметь слабую положительную динамику, может наблюдаться высокая конкуренция за потребителя. И цены если и будут меняться, то в умеренном диапазоне, — пояснил Сергей Шуляк.

По мнению эксперта фармацевтического рынка Николая Беспалова, стоимость лекарственных препаратов за 2020 год уже значительно выросла. Эксперт заявил NEWS.ru, что сверх этого подъёма стоимости в наступающем году происходить не должно. Тем не менее увеличение аптечных чеков будет, но это не должно стать поводом для паники у россиян.

Рост цен продолжится, но сейчас никто не сможет точно сказать, каких именно лекарств это коснётся в первую очередь. Сейчас лекарственные препараты занимают второе место среди товаров с точки зрения увеличения цен. Выше они растут только на табачные изделия. Ждать, что наступит какая-то стабильность, конечно, не стоит. Но и делать запасы смысла нет. Во-первых, это определённые замороженные деньги. Во-вторых, лекарства имеют срок годности. Можно потом ими так и не воспользоваться, а просто выбросить, — заключил Николай Беспалов.

Эксперт также добавил, что самый рациональный подход в такой ситуации — импортозамещение. По его словам, на фармацевтическом рынке сейчас предоставлено множество доступных аналогов. Причём найти их можно в разных ценовых категориях. Беспалов считает, что россиянам не обязательно при этом ориентироваться на самый дешёвый препарат. Можно всегда подобрать какую-то альтернативу по карману.

Как ранее писал NEWS.ru, жители России стали тратить больше средств на покупку алкоголя и лекарств. Об этом гласят результаты анализа исследовательского холдинга «Ромир».