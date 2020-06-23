Эксперты Роскачества обнаружили в филе курицы побочный продукт хлорирования

https://static.news.ru/photo/cca1c02a-b514-11ea-bd23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества проверили куриное филе 15 торговых марок (две из Белоруссии, остальные из России) в ценовой категории от 225 до 350 рублей за упаковку. В девяти из них был обнаружен побочный продукт хлорирования — хлороформ.

Эксперты проверили продукцию на наличие микробиологическую безопасность, пищевую ценность, наличие антибиотиков, гормонов роста и влагоудерживающих компонентов. Как подчеркнули в Роскачестве, страх по поводу обработки курицы хлоросодержащими препаратами, присущий потребителям, оказался оправданным. Из 15 образцов хлороформ не был обнаружен только в продукции следующих марок: «Ярославский бройлер», «Благояр», Alfoor, «Приосколье», «Моссельпром», «Рококо». В остальной курице количество продукта хлорирования соотносимо с нормативами хлорсодержащих в воде для питья.

После проведения лабораторного анализа эксперты перепроверили результаты и провели углублённое исследование. Выяснилось, что на поверхности филе содержание хлора выше, чем в глубоких мышечных тканях. Это значит, отметили в Роскачестве, что продукт хлоривания попал в курицу из-за охлаждения холодной водой с соответствующими веществами.

Выявленные концентрации хлороформа говорят, скорее, о недоочистке водопроводной воды на предприятиях. Также в десяти образцах в результате исследования были обнаружены антибиотики. Стоит подчеркнуть, что у двух из них на этикетке написано «без антибиотиков». Данная информация не соответствует действительности. Речь идёт о торговых марках «Вкусвилл» и «Троекурово». Также антибиотики обнаружили в одном филе, промаркированном знаком «халяль», — говорится в сообщении Роскачества.

Также отмечается, что в ходе исследования не было выявлено расхождений с заявленными сведениями по содержанию белков, жиров и энергетической ценности. Кроме того, не найдено неверно указанной на упаковке информации про массе нетто.

Эксперты добавили, что в ходе проверки ни в одном филе не найдено листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки, нитритов, консервантов, химических растворов, ДНК крупного рогатого скота и консервантов.

Как ранее передавал NEWS.ru, специалисты Роскачества проверят импортное вино, которое представлено в российских магазинах, перед там как включить его в программу «Винный гид».

Аналитический доклад, подготовленный организацией, показал, что алкогольный напиток из отечественного винограда в настоящее время занимает лишь небольшую долю рынка. Новое исследование позволит отразить наиболее полную картину винной полки магазина.