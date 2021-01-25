Эксперты рассказали, почему сейчас невозможен «вакцинный» туризм

https://static.news.ru/photo/217420ca-5cb3-11eb-bc80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что на данный момент существует несколько вакцин от коронавируса, пока привиться все желающие могут только внутри своей страны. Это напрямую связанно с количеством уже имеющихся доз. Об этом NEWS.ru рассказал президент Российской ассоциации медицинского туризма Игорь Платонов.

В России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции «Спутником V» началась с 18 января. Данную прививку сейчас может бесплатно получить каждый желающий житель нашей страны. По данным Министерства здравоохранения РФ, в ближайшее время вакцинация иностранных граждан против COVID-19 на коммерческих условиях проводиться не будет. Как пояснил эксперт, если кто-то из россиян по разным причинам хочет привиться другим лекарством за рубежом, рассчитывать на такую возможность в самое ближайшее время не стоит.

В Европейском союзе для вакцинации используют вакцину BNT162b2 компаний BioNTech и Pfizer. Однако ввиду нехватки доз массовая вакцинация в Евросоюзе ещё не началась. Она намечена на апрель 2021 года. Сейчас в Евросоюзе в первую очередь прививаются медицинские работники и дома престарелых. Возможно, что после получения достаточного количества вакцин в странах Европы смогут привиться и желающие россияне. Но это только предположение, — сказал Игорь Платонов.

Как дополнил NEWS.ru медицинский юрист Иван Печерей, сейчас каждая страна действительно будет прививать в первую очередь своих граждан. По мнению специалиста, в ближайшее время частное вакцинирование всех желающих (иностранных туристов в том числе) на платной основе, скорее всего, будет запрещено во всех странах.

Такая возможность будет исключена сейчас из-за ограниченного количества доз вакцин. Я допускаю такую ситуацию, что чисто теоретически, если кто-то из россиян захочет привиться не «Спутником V», он в будущем сможет это сделать на платной основе в другой стране. Но тогда все риски от вакцинации человек примет на себя. Если в России он сможет в отдельных случаях предъявить претензии, то в другой стране он будет лишён этой возможности, — заключил юрист.

Эксперт уточнил, что даже если у россиян появится возможность привиться платно другой вакциной за рубежом, общий ряд «требований» останется неизменным. То есть у человека должны отсутствовать противопоказания, прописанные в инструкции к вакцине.

Как писал NEWS.ru, врачи спрогнозировали повторный всплеск неврозов из-за вакцинации. Специалисты связывают это с грузом выбора и накопленным в период пандемии стрессом у россиян.