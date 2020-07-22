Эксперты рассказали, куда поедут петербуржцы после открытия границ

https://static.news.ru/photo/00c8386e-cc1e-11ea-ad25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Петербуржцы после открытия границ планируют поездки в Таллин, Хельсинки и Ригу.

Об этом сообщил портал «Невские новости» со ссылкой на аналитиков, которые опросили своих клиентов.

Оказалось, что за столицу Эстонии проголосовали 42%, на второе место вышел Хельсинки (35%), а третье — у Риги (21%). Кроме того, в пятёрку самых желанных городов вошли Нарва (14%) и Вильнюс (7%).

Петербуржцы заинтересовались малоизвестными городами Прибалтики и Финляндии, куда можно будет совершать короткие и недорогие поездки после возобновления сообщения. Так, жители города на Неве говорили, что не против съездить на эстонские Силламяэ, Валга и островной Курессааре, города южной Финляндии (Миккели, Лаппеенранта, Иматра, Лахти и Рийхимяки), а также литовский Висагинас.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отдых в перегруженном туристами Крыму во время пандемии может быть крайне опасен. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. По его словам, полуостров наряду с южными регионами РФ может стать местом, где вспыхнет новый очаг инфекции коронавируса.