Эксперты назвали самые угоняемые машины в России

https://static.news.ru/photo/f01cf888-f75b-11ea-91c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vauxford/wikipedia.org

Эксперты в области страхования рассказали, какие машины в России чаще всего угоняли в течение весны и лета 2020 года. Специалисты провели исследование, основываясь на соотношение числа угнанных машин и общего количества застрахованных автомобилей той или иной марки.

Первое место в рейтинге занял внедорожник Toyota RAV4. От общего числа угонов за прошедшие полгода на эту марку приходится 14%. Далее следует Toyota Camry с 13%. На третьем месте расположился Hyundai Solaris. На долю этой марки автомобиля пришлось 5% угонов. Такой же показатель отмечается в отношении Hyundai Tucson и Kia Sportage. Эти машины разделили между собой пятую строчку рейтинга.

На шестом месте находится Kia Rio с 4%. Также в десятку попали Hyundai Creta (3%), Kia Ceed (3%), Kia Sorento (3%) и Lexus RX300 (3%), передают «Известия».

Как ранее писал NEWS.ru, существует несколько признаков, по которым можно понять, что машиной заинтересовались автоугонщики. Первый из них — подозрительные телефонные звонки, рассказал эксперт журнала «За рулём» Кирилл Милешкин.

Злоумышленники могут найти контакты через различные базы и прозвонить владельцев машин, чтобы выяснить, как защищён автомобиль. Если хозяин машины выставил её на продажу, задача преступников даже упрощается. Также преступники могут использовать и «фейковые» просьбы о помощи.