Эксперты назвали самые бесполезные школьные предметы

https://static.news.ru/photo/5e920ede-f090-11ea-8e04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wokandapix /pixabay.com

Эксперты назвали самые неактуальные и требующие модернизации школьные предметы.

HR-специалист Зулия Лоикова сообщила, что самый лишний предмет в школе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). По словам эксперта, дети не получают новых знаний на этом уроке.

ОБЖ — это лишний предмет, в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе, — привели её слова на портале URA.ru.

Она пояснила, что предмет можно улучшить, но для этого нужно приглашать специалистов МЧС в школу, и чтобы профессионалы давали знания.

Профессор ВШЭ Ирина Абанкина также усомнилась в целесообразности ОБЖ в том виде, в котором предмет сейчас преподаётся в школе. Она пояснила, что наиболее важные уроки — это биология и химия.

Дети не должны сидеть за партой. Обучение должно быть практико-ориентированным, — сообщил эксперт.

Доктор педагогических наук, член корреспондент РАО Евгений Ямбург назвал самый важный урок. По словам педагога, самый полезный урок в школе — это литература.

Она закладывает основы нравственности, — пояснил Евгений Ямбург.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне назвали самые нелюбимые школьные предметы. Самыми нелюбимыми предметами россиян стали химия, математика, а также физика. Также россияне назвали среди нелюбимых предметов иностранный язык (13%), некоторые гуманитарные дисциплины (12%) и физкультуру (11%).