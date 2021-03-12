Эксперт: власть исповедует принцип «если ты беден, ты неугоден Богу»

В Министерстве труда предложили ограничить выплаты на детей семьям с «подозрительно» низкими доходами. Таким образом планируется побороть феномен наличия семей лишь с формально низким доходом, который часто оформляют путём подлога или иных манипуляций. При назначении пособий в ведомстве предлагают учитывать больше параметров, например недвижимость в собственности. При этом размер выплат на ребёнка с 1 апреля увеличится до 75–100% прожиточного минимума для тех, кто действительно живёт за чертой бедности. Публицист и аналитик Павел Пряников в интервью NEWS.ru рассказал, что он думает об идее министерства, о неправильном учёте бедности и о принудительном кавказском велфере.

— Вы считаете, что проблема, поднятая Минтрудом, серьёзная и актуальная?

— Нет, такой проблемы на самом деле нет. Уверен, что если человек идёт получать какие-то деньги, вряд ли это будет богатый человек. Он может формально не подходить по каким-то критериям под определение бедного человека — получать зарплату выше прожиточного минимума, или примерно 44% медианного дохода. Не могу себе представить человека, зарабатывающего условно 200 тысяч и при этом просящего у государства пять тысяч рублей. Тут мы видим уже психологическое несоответствие словам Минтруда. Во-вторых, есть момент с региональным различием. В законопроекте говорится о том, что выплаты не положены, если у кого-то в собственности есть несколько домов или определённых размеров участок земли, по-моему, 25 соток. Однако 25 соток на Кубани и где-нибудь в Архангельской области — это совершенно разные вещи. Разная продуктивность земли и так далее. Хорошо бы для начала, чтобы Минтруд дало чёткие критерии, кого и за что он относит к зажиточным, а кого — нет. Пока это всё очень расплывчато.

Не стоит забывать, что доход и собственность не всегда коррелируются. Человек может владеть двумя квартирами, но одну из них он оставил для детей. Или, например, за квартиру с ним могут судиться родственники и она у него есть только формально. Пока всё скорее напоминает декларацию о намерениях. Если Минтруд приведёт в действие эти нормативы про зажиточность в таком виде, с такими расплывчатыми формулировками, это будет катастрофой. Миллионам людей будет отказано в необходимых им пособиях, они будут месяцами ходить по судам и другим инстанциям, всё время что-то кому-то доказывая.

— Предположим, что все нюансы учтены. Более гибкая система выплат — это хорошо или это неправильный шаг правительства, как ни крути?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Это плохой шаг правительства, которое говорит: «Всё, ребята, трудные времена закончились, больше от нас ничего не ждите. Мы были во время пандемии добрыми и щедрыми, сейчас мы опять злые». Считаю, что если в государстве с большими доходами и при этом с сильным неравенством вот так считаются какие-то копейки, то это — идеологический приговор.

Я бы посоветовал политическим силам сейчас, накануне выборов, начать говорить о том, что Росстату пора менять методику расчёта бедности. В странах Европейского сообщества или других организациях экономического сотрудничества считают по-другому. Критерии бедности более широкие. Например, включаются расходы на жильё, досуг и отдых. Согласно расчётам Госкомтруда, при включении подобных критериев порог бедности России увеличился бы раза в два. Порог бедности, или прожиточный минимум, был бы около 25 тысяч рублей. Другой способ высчитывать — через 40% от медианного дохода. Так делают у нас, а в Европейском союзе считают, что должно быть 60%. При таком расчёте планка бедности поднялась бы с нынешних 12 до 18 тысяч. Ни один человек в здравом уме не посчитает, что существующий сейчас прожиточный минимум адекватен. Сколько было экспериментов разных, в том числе проводимых депутатами, когда они пытались прожить на него и ничем хорошим это не заканчивалось.

— Что-то ещё можно сделать в этом направлении?

— Бедные должны подавать свой голос. Чем больше будет известно примеров вопиющей бедности, тем сильнее ситуация будет меняться. Что ни говори, но жители Москвы и Петербурга, где сконцентрирована власть, в том числе информационная, слабо себе представляют, как живут бедные люди в других частях России. Бедность на 80% сосредоточена в малых городах и посёлках городского типа, в сельской местности. Поменяется отношение некоторых представителей власти по отношению к бедным — что они, мол, лентяи. Кстати, среди новых нормативов, придуманных Минтрудом, есть норматив о том, что человек не должен рассчитывать на пособия при отсутствии белых доходов. Это какой-то ультрапротестантизм. Власть, как минимум формально, опирается на православие, а в вопросе бедных исповедует кальвинизм: если ты бедный, то ты неугоден Богу. Ну или либертарианство.

— Стоит ли вводить новое наказание за мошенничество с соцвыплатами или, например, ужесточить действующее?

— В региональной прессе можно наткнуться на сообщения о таком мошенничестве. Закон есть — это статья о подделке документов, потому что часто нужно подделать какую-нибудь справку. А если суммы крупные, то речь может идти о мошенничестве. Это характернее для Кавказа, когда люди делают липовые справки об инвалидности или о пенсионном возрасте — 40-летний мужчина выдаёт себя за 70-летнего. Так или иначе, но вот чего в России точно хватает, так это законов.

— Я как раз хотел спросить про Кавказ. Получается, распространённое мнение о том, что там слишком часто занимаются мошенничеством с пособиями, оправданно?

— Это, конечно, особенность Северного Кавказа. Это даже не то чтобы хорошо или плохо. Это — патриархальная родоплеменная демократия. Я однажды встретил этот термин у западных антропологов. Люди живут кланами, тейпами, у них между собой гораздо выше уровень доверия, чем в среднем по России. Притом что там плохо с рабочими местами, а та работа, которая есть, низкооплачиваемая. Это всё подталкивает к решению «давайте от этого государства хоть что-то поимеем». Есть ещё одна особенность, в основном касается Чечни, где была война и люди рассчитывают получать что-то в связи с ней. В других регионах тоже проводятся контртеррористические операции, и люди считают, что раз им так тяжело живётся, то государство им должно компенсацию. Все эти особенности сочетаются и приводят к, как я его называю, принудительному велферу (от английского слова welfare, которым обозначают соцвыплаты в США. — NEWS.ru).

— Вы считаете, что наказывать за мошенничество не нужно, а, наоборот, необходимо легитимизировать этот велфер?

— Да, к тому же местный чиновник вряд ли кого-то у себя накажет за нарушение. Считаю, что в России у каждого должен быть физиологический прожиточный минимум. Если человек говорит, что он умирает от голода, ему не надо что-то доказывать. Систему нужно упростить. Если же он претендует на более высокие выплаты, особенно если те связаны, например, с опекунством, проверка может быть более жёсткая.