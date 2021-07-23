Эксперт: социологи не скажут СК, как отвлечь молодёжь от протестов

Социологи не смогут ответить Следственному комитету РФ на вопрос о том, как сделать так, чтобы молодёжь не участвовала в несанкционированных акциях протеста. Об этом NEWS.ru заявила генеральный директор Московской школы конфликтологии и кандидат социологических наук Любовь Цой.

При этом, по словам эксперта, само социологическое исследование о мотивах участия в протестных мероприятиях сделать можно.

Закрытые социологические исследования заказываются на любую тему. Вопрос в постановке. Если мы хотим узнать причину выхода молодёжи на акции протеста, то методы для этого есть, но как этому воспрепятствовать, исследование вам не скажет. Это уже вопрос не к социологам, — объяснила Цой.

Ранее в СК рассказали о том, что предложили Санкт-Петербургскому государственному университету провести социологическое исследование. С помощью него в ведомстве хотят узнать, почему подростки участвуют в незаконных акциях, а также найти пути противодействия таким «опасным тенденциям».

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Петербурге и ряде других городов прошли несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На них задержали несколько тысяч человек.