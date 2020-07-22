Эксперт рассказал о важности выдвижения в приоритеты образования

https://static.news.ru/photo/50a137ac-cb6d-11ea-a86c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повышение качества образования до уровня топ-10 стран мира может оказаться трудной задачей, заявил директор Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС Марк Агранович.

Задачу войти в десятку стран мира по качеству общего образования поставил президент России Владимир Путин в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Агранович поддерживает это начинание, но сомневается, что страна сумеет это сделать за 10 лет.

По его мнению, для этого нужно менять стандарты образования, программы, учебники и переподготавливать учителей. Так, даже если новые ФГОС общего образования, которые сейчас обсуждаются и дорабатываются, соответствуют мировым требованиям, то после их принятия ещё около года уйдёт на подготовку, разработку методик. И это оптимистическая оценка. При этом одновременно во всех классах эти стандарты вводить нельзя — это надо делать с начальной школы.

Значит, начнём мы всё это дело в лучшем случае с 2021 года, а скорее всё-таки с 2022-го. Четыре года начальной школы — 2026-й. Потом пять лет основной школы — это 2031-й. То есть по-новому выучатся дети, которые окончат девятый класс к 2031 году, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в России нет сильных школ, учителей и учеников, и образование разнится в зависимости от места проживания. В провинции оно заметно хуже столичного. Всё это может сильно осложнить реализацию национальных целей в области образования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство просвещения обратилось к Министерству финансов с просьбой выделить средства на новый проект в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщил замглавы ведомства Денис Грибов. Новый проект Минпросвещения получил название «Патриотическое воспитание граждан РФ». По словам замминистра просвещения, реализовать его удастся до 2024 года, но при наличии достаточных средств.