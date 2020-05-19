Эксперт рассказал о пищевых добавках с пометкой «Е»

https://static.news.ru/photo/9cf5ddaa-9a13-11ea-8d99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пищевые добавки с маркировкой «Е» в продуктах не несут опасности для потребителя. Такое мнение высказал руководитель центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем РАН Дмитрий Гордеев.

Он призвал не бояться наличия таких ингредиентов в составе продуктов, так как их дозировки не в состоянии нанести вред здоровью. Они имеются в составе тех продуктов, которые протестированы в ЕС, сообщает радио Sputnik.

Та же самая аскорбиновая кислота, то есть наша привычная витаминка C, имеет своё наименование и свою маркировку в E-классификации, пояснил специалист, добавив, что эти добавки прошли «долгие и качественные» исследования на пути к употреблению в пищу.

Трёхзначный индекс с буквой «Е» говорит о том, что добавка проверена на качество и безопасность. Однако опасными могут быть добавки-красители, такие как Е103 — алканит, Е121 — цитрусовый красный, Е123 — красный амарант, Е240 — формальдегид. Ввоз и продажа продуктов с такими добавками на территории РФ запрещены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты Роскачества заверили потребителей, что диоксид серы, использующийся при изготовлении вин, не принесёт вреда здоровью. Специалисты пояснили, что это вещество, являющееся пищевой добавкой, не рекомендовано употреблять в больших дозировках, однако по стандартам ЕС, которым соответствуют и российские стандарты, его содержание в вине незначительно.