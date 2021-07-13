Эксперт рассказал о новом способе обмана туристов в Сети

Мошенники придумали новую схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования несуществующего жилья. Сначала они регистрируют мифический отель на одном из настоящих агрегаторов, а после выманивают деньги с помощью сайта-двойника, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.

После регистрации мошенники начинают принимать заявки на проживание, они сами напрямую связываются с туристами, прост подтвердить бронь, введя данные своей банковской карты на сайт.

Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведёт на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу — мошеннику, — описал схему жульничества эксперт.

Стоит обратить внимание, что платформа бронирования отелей в данной схеме не несёт ответственности за кражу. Потребитель вводит данные карты на стороннем сайте, который создан мошенниками и не имеет никакого отношения к официальному сайту системы бронирования.

Но есть несколько правил, которые позволят обезопасить себя от мошенников. Во-первых, не стоит взаимодействовать с гостиницами по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте. Если бронирование велось через платформу, то и все связи должны быть через неё, поясняет Шуст. Специальные сервисы бронирования как раз и появились для того, чтобы защитить права потребителей и взять на себя риски недобросовестных отелей.

Любые договоренности с гостиницей, достигнутые за пределами платформы, не будут иметь силы, — отметил специалист.

Во-вторых, все карточные переводы должны подтверждаться одноразовым паролем, который приходит по СМС, а в сообщении указывается назначение платежа. И если возникли сомнения, что назначение платежа соответствует совершаемой операции, то лучше позвонить в банк.

В-третьих, не стоит вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах. И так как мошеннические страницы хорошо маскируются под легитимные, надо проверить название сайта, его адрес. В случае сомнения — связаться с платформой бронирования по телефону, указанному в подтверждении брони.

Ранее сообщалось, что за I квартал 2021 года из-за действий мошенников россияне потеряли 2,9 млрд рублей. Количество мошеннических операций по сравнению с IV кварталом 2020 года выросло на 40% и превысило 237 тыс.