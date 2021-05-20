Россиянам предрекли появление мигрантских «гетто»

По мнению эксперта, в будущем, чтобы ликвидировать подобные мигрантские «гетто», понадобится не один десяток лет и сотни миллиардов рублей налогоплательщиков.

Мигранты, как и граждане России, смогут получать постоянную и временную прописку через «Госуслуги», а при наличии собственного жилья — регистрировать там своих земляков. Тихоньков считает, что этим захотят воспользоваться миллионы приезжих.

Ехать поднимать русскую провинцию они не торопятся. Им легче выживать вокруг крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Здесь они вливаются в этнические закрытые группы со своим уставом, далёким от наших национальных культурных установок, — сказал он.

Тихоньков считает, что ускоренный упрощённый порядок регистрации позволит приезжим не сниматься самостоятельно с места прежней прописки. Кроме того, чтобы избежать контроля, они могут начать перерегистрироваться из одного жилья в другое, например, раз в две недели. Всё это позволит мигрантам избежать проверок по месту жительства УФМС и участкового уполномоченного. В результате возникнут идеальные условия для массовой регистрации в «резиновых квартирах» с постоянной ротацией мигрантов.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило процедуру регистрации по месту жительства и временного пребывания. Согласно документу, подать заявление о регистрации можно будет онлайн через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только явиться в регистрирующий орган и поставить отметку в паспорт.

Для того чтобы зарегистрировать детей до 14 лет вместе с родителями, не потребуется даже согласия хозяина жилья.