Эксперт по ЖКХ рассказал, как мошенники обманывают людей в домовых чатах Эксперт по ЖКХ Бондарь: домовые чаты стали для мошенников удобными площадками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домовые чаты стали для мошенников удобными площадками для обмана жителей, заявил в беседе с «360» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, злоумышленники применяют ряд распространенных приемов, чтобы получить выгоду, например предлагают людям от имени нового «соседа» срочно купить парковочное место.

Другой популярный трюк — продажа несуществующих товаров. Злоумышленники часто выбирают для этого новые жилые комплексы, где многие делают ремонт, — уточнил эксперт.

По словам Бондаря, мошенники также пользуются темой благотворительности, когда предлагают перевести средства якобы на лечение больных детей, бездомных животных, одиноких пожилых людей. Помимо этого, злоумышленники предлагают услуги по уборке или установке бытовой техники, а после, получив предоплату, пропадают. Кроме того, таким способом они стараются получить доступ в квартиру.

Бондарь отметил, что защитить себя от мошенников можно. Нужно помнить, что если предложение кажется слишком хорошим, то оно с большой долей вероятности является обманом. Помимо этого, стоит проверять документы «соседей», чтобы не попасться на уловки.

Сотрудники «Сбера» предупредили ранее, что злоумышленники стали обманывать россиян при помощи активизации звонков от якобы Пенсионного фонда РФ. Мошенники предлагают жертве скорректировать начисление выплат из-за ошибки в данных.