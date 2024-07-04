Россиян предупредили о новом виде мошенничества по телефону «Сбер» сообщил об активизации звонков мошенников от имени Пенсионного фонда

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«Сбер» предупредил россиян об активизации звонков мошенников от лица Пенсионного фонда РФ. По данным банка, злоумышленники сообщают потенциальной жертве о необходимости скорректировать начисление выплат из-за ошибки в данных. Собеседнику предлагается посетить центральный офис ПФР по предварительной записи, говорится в пресс-службе «Сбера».

Антифрод-система Сбера зафиксировала рост мошеннической активности по данной схеме. Мы автоматически выявляем и пресекаем операции по ней, однако люди должны знать об опасности и сохранять бдительность. Ни в коем случае нельзя сообщать код подтверждения доступа из СМС по указанию неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись, — приводят на сайте слова зампредседателя Правления банка Станислава Кузнецова.

Мошенники и раньше пытались под разными предлогами украсть данные личных кабинетов граждан на «Госуслугах». Однако сейчас злоумышленники используют легенду «Звонок от пенсионного фонда». Такая схема позволяет мошенникам оформлять кредиты на сайтах микрофинансовых организаций.

Жертва рискует остаться с долгами под огромный процент. Также персональные данные могут использоваться в других мошеннических схемах.

Ранее ФСБ потребовала от операторов связи запретить клиентам использовать VoIP-аккаунты как с зарубежных IP-адресов, так и с российских. Подобная инициатива призвана защитить россиян от мошенников.