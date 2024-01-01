Эксперт по выживанию рассказал, что делать при угрозе цунами Эксперт Халилов: при угрозе цунами следует немедленно уходить с береговой линии

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В случае угрозы цунами жителям прибрежных районов следует как можно дальше уйти от береговой линии и подняться на возвышенности, заявил в беседе с NEWS.ru эксперт по выживанию Эдуард Халилов. С собой при этом нужно иметь запас еды и воды, а также заряженную электронику, поскольку после первого землетрясения может случиться второе и третье.

Уходить как можно дальше от береговой линии, даже если они не просто вышли на прогулку, посмотреть на отлив воды, на стихию, даже если люди рядом живут — уходите на возвышенности, — сказал он.

Во избежание жертв эксперт призвал быть бдительными и следить за сообщениями МЧС и властей. Он подчеркнул, что самое страшное в таких ситуациях — паника и непонимание того, как действовать в сложившейся ситуации.

Администрация Владивостока 1 января объявила угрозу цунами после произошедшего в Японии землетрясения. Власти предупредили, что волна ожидается со стороны Уссурийского залива, ее высота может достичь 0,3 метра. Рыбакам и другим планирующим выйти в море предписано срочно вернуться на берег.

До этого череда мощных землетрясений произошла в западной части Японии, сильные толчки ощутили в Токио, Осаке и Киото. По информации метеорологического агентства страны, подземные толчки магнитудой 5,6 и 7 произошли с разницей в несколько минут. Экстренные службы Японии позднее объявили об угрозе цунами высотой до пяти метров.