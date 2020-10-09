Эксперт оценил шансы мошенников украсть деньги, зная номер карты

https://static.news.ru/photo/04806404-0a8a-11eb-82b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники имеют мало шансов украсть деньги с чужой карты, если они знают только её номер. Об этом заявил начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Однако, по словам эксперта, недостающие реквизиты карты жулики могут попытаться угадать методом подбора или с помощью социальной инженерии, сообщает агентство ПРАЙМ.

Социальная инженерия — метод воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации, например, очно, по телефону или через e-mail, с целью совершения им требуемых злоумышленником действий или разглашения конфиденциальной информации, — пояснил Сизов.

Он добавил, что, используя социальную инженерию, злоумышленник может побудить жертву собственноручно совершить нужную операцию по карте или передать недостающие реквизиты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что никакую конфиденциальную информацию нельзя сообщать по телефону незнакомцам, кем бы они ни представились. Об этом напомнил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Вместе с тем он развенчал распространённый миф о том, что опасно говорить собеседнику слово «да». Неизвестным не следует разглашать номера банковских карт, CVC-коды, коды из СМС, а также паспортные данные, отметил эксперт.