Эксперт назвал число россиян, которые ездят смотреть северное сияние Турэксперт Мкртчян: полярное сияние едут смотреть меньше 100 тысяч человек в год

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Туры в северные регионы страны с целью посмотреть на полярное сияние не пользуются популярностью в РФ, рассказал в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян. Он уточнил, что ежегодно турпоездки с этой целью совершают не больше 100 тысяч человек.

Смотреть полярное сияние едут менее 100 тысяч человек в год. Это не миллионы, как в Краснодарский край, например, который в этом году принимает 19 миллионов отдыхающих. Не поедут 19 миллионов на Север никогда, — сказал эксперт.

Мкртчян объяснил, что одна из причин такой ситуации заключается в отсутствии гарантий увидеть природное явление, которое бывает не так часто. По его словам, в Мурманске в 75% случаев зимой облачно, поэтому вероятность застать там полярное сияние составляет всего 25%. То есть за все время поездки сияние можно так и не увидеть.

Как правило, туры за северным сиянием небольшие — в среднем 5-6 дней. Все эти дни может быть облачно. К тому же <...> бывает, что оно не случается пару недель. То есть люди приехали один раз, потом второй раз, а никакого северного сияния и близко нет, — добавил вице-президент АТА.

На днях сияние могли видеть жители даже южных регионов России. Во второй половине дня 5 ноября произошла мощная солнечная вспышка, которая привела к сильной магнитной буре на Земле. Из-за этого в ночь на 6 ноября необычное природное явление наблюдалось на окраинах Челябинска, в Калининградской и Нижегородской областях и даже в Крыму.