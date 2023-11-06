Что за полярное сияние было в небе над РФ: при чем здесь магнитная буря В Челябинской области зафиксировали полярное сияние

Фото: IMAGO/Jan Eifert/Global Look Press

Жители Челябинской области и других российских регионов могли увидеть полярное сияние в ночь с 5 на 6 ноября. Какие подробности известны, причины явления и почему закипают масляные трансформаторы?

Где можно было увидеть полярное сияние

Жители Челябинской области наблюдали в ночь с 5 на 6 ноября полярное сияние. Его видели на окраинах Челябинска, например в поселке Малинки, и кругом по области — в Миассе, Бредах, Магнитогорске, Аше и Златоусте. Вспышки были разных оттенков — от розовых до фиолетовых.

Полярное сияние также видели в других регионах: Калининградской, Омской, Нижегородской областях, в Удмуртии. Длилось природное явление от пяти до семи минут.

В селе Светлом Чесменского района полярное сияние наблюдали вчера вечером. В красный цвет окрасилось небо от Урала и Сибири до южных регионов РФ и Крыма. Багровые тона были замечены над Лужским районом Ленобласти.

Почему возникло полярное сияние

Причиной необычного цвета неба стала сильная магнитная буря, которая достигла Земли во второй половине 5 ноября.

«Степень возмущенности магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего „сильно“ по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — „экстремально сильно“, а G1 — „слабо“», — цитирует данные Института прикладной геофизики ТАСС.

Этот уровень означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов.

Вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно наблюдать полярные сияния.

В лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН сообщили, что ученые неправильно оценили мощность солнечной вспышки и скорость выброшенного ею потока плазмы, которые в итоге привели к сильнейшей магнитной буре и полярным сияниям, видимым из нетипичных регионов.

Фото: Markus Hibbeler/dpa/Global Look Press

«По всем признакам выброс рассматривался как рядовой. Исходя из этого, а также из измеренной скорости облака, приход плазмы к Земле ожидался <...> 6 ноября и был указан в прогнозах всеми мировыми агентствами как слабая магнитная буря уровня G1, то есть самого низкого класса», — цитирует ученых РИА Новости.

Облака газа прошли расстояние в 150 млн км от Солнца до Земли всего за двое суток и в итоге ударили по земному магнитному полю на сутки раньше ожиданий и с существенно большей силой, уточнили специалисты.

Когда еще в РФ наблюдалось полярное сияние

23 апреля в Москве и Подмосковье люди могли наблюдать полярное сияние. Причиной его возникновения стал большой выброс солнечной массы, которая попала на Землю.

Также сияние зафиксировали в небе над Санкт-Петербургом. В ночь на 24 апреля северное сияние видели в Твери, Вологде, Казани, Нижнем Новгороде и других городах, расположенных до 53-го градуса северной широты.

В каких регионах РФ можно увидеть северное сияние

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что северное сияние можно увидеть далеко не во всех частях планеты, однако в России есть множество мест, где можно наблюдать за этим природным явлением. По ее словам, чаще всего туристы отправляются в Мурманск. Это направление популярно, в частности, из-за транспортной доступности.

«Северное сияние — это такое природное явление, за которым нужно поохотиться. Увидеть его можно далеко не во всех частях планеты, однако в России есть много мест, где можно наблюдать за природным явлением. Обычно путешественники направляются в Мурманск, на север Красноярского края. Также северное сияние можно застать в Карелии, Республике Коми, на Чукотке и в Якутии. Больше всего туров организовано в Мурманск, поэтому туристы чаще всего отправляются именно туда. Большую роль играет и транспортная доступность, долететь до Мурманска можно всего за пару часов», — сообщила блогер.

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