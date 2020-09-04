Эксперт объяснил, как защитить детей от кибермошенников

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Дети с гораздо большей долей вероятности рискуют столкнуться в Сети с кибермошенниками. Опасность в этом смысле представляют из себя не только вирусы и трояны, но и фишинг и кибербуллинг. Как обезопасить ребёнка от подобного воздействия в разговоре с журналистами сообщил глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров.

Эксперт отметил, что дети зачастую не понят об указанной опасности и не могут оценить её уровень. Поэтому они более уязвимы в данном контексте, чем взрослые.

Как сказал Фёдоров, первым признаком того, что ребёнок вступил в общение с преступником в Сети, является радикальное изменение его настроения, ведь во время контакта злоумышленники часто используют социальную инженерию.