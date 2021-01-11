Эксперт дал совет, как не устать на работе после долгих праздников

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Возвращение в рабочий процесс после новогодних праздников должно быть плавным — не стоит первый день на работе начинать с решения важных дел, их лучше отложить на вторую половину дня.

Такие рекомендации дала HR-эксперт сервиса по поиску работы hh.ru Елена Лондарь. По её словам, начать рабочий день следует с разговора с коллегами и планировании отпуска.

Как считает эксперт, предвкушение новых каникул поможет пережить дни после праздников.

Солнца всё ещё нет, режим сна и питания нарушен, ожидания от каникул часто не оправдывают себя: хотели кататься на лыжах, а лежали на диване (или наоборот). Есть все поводы для расстройства. Как поднять себе настроение? Вместо того, чтобы продолжать «заедать» грусть, начните планировать отпуск, — рассказала Лондарь изданию «Ридус».

Чтобы улучшить работоспособность, она советует в течение всего рабочего дня делать короткие перерывы не только для приема пищи, но и для того, чтобы сделать лёгкую гимнастику, упражнения для глаз. Также она рекомендует по возможности пройтись по улице.

Кроме того, по мнению Лондарь, первые дни после праздников являются самым продуктивным временем для начала реализации всех тех торжественных обещаний, который каждый давал себе под бой курантов — начать ходить в спортзал, выучить английский и т.д. Главное скорее приступить к реализации этих масштабных задач, чтобы они стали привычкой и не оказались под угрозой.

Ранее врач назвала утренние привычки, которые вредят здоровью. По мнению специалиста, опасными для человека могут стать энергичные упражнения и кофе по утрам, писал NEWS.ru.