Врач назвала утренние привычки, которые вредят здоровью

Энергичные упражнения и кофе по утрам могут быть опасны для здоровья. Об этом заявила врач Мириам Стоппард.

По словам медика, вскоре после пробуждения не следует пытаться сразу делать активные упражнения, поскольку тело обезвожено и ткани из-за этого плохо растягиваются и может произойти травма позвоночника.

Стоппард также считает, что утром желательно отказаться от традиционной чашки кофе и стакана апельсинового сока. Все эти напитки сильно повышают уровень сахара в крови. Это происходит потому, что сразу после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают так, как нужно. Врач советует прежде, чем пить сок или кофе, вначале позавтракать, пишет Mirror.

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