«Сидеть дома»: Мясников назвал самую губительную для здоровья привычку

https://static.news.ru/photo/453a2d44-4730-11eb-8635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что отсутствие прогулок приносит вред не только здоровью, но и душе.

Теледоктор призвал россиян почаще выходить на прогулки зимой, но правильно одеваться, то есть не слишком укутываться.

Самое вредное для здоровья, души и тела — это сидеть дома. Надо гулять летом, весной, осенью и, конечно, зимой, потому что зимой — самое лучшее время, — сказал Мясников в эфире «Россия 1».

Если прогулка подразумевает активные действия, например катание на лыжах, достаточно надеть термобельё, брюки, шапку и куртку. Если человек оденется слишком тепло, то он начнёт потеть, ему придётся расстегнуть одежду, что может привести к переохлаждению. Детей необходимо одевать легче, чем одеты взрослые, так как дети, как правило, активно двигаются. Кроме того, зимой нужно защищать глаза от света тёмными очками.

Как писал NEWS.ru, восстановиться после новогоднего застолья поможет физическая нагрузка, но подходить к ней следует умеренно, чтобы не нанести вред организму. Об этом рассказала фитнес-эксперт Алина Ватомова.