Фитнес-эксперт рассказала, как восстановиться после новогодней ночи

https://static.news.ru/photo/314645c6-46bc-11eb-a873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восстановиться после новогоднего застолья поможет физическая нагрузка, но подходить к ней следует умеренно, чтобы не нанести вред организму. Об этом рассказала фитнес-эксперт Алина Ватомова.

Приступать к физическим нагрузкам можно только после того, как вы хорошо выспались и нет алкогольного опьянения. Нужно постепенно восстанавливать свой организм, постепенно переходить к каким-то нагрузкам, а не пытаться сразу ставить какие-то рекорды, — цитирует Ватомову «Радио 1».

Восстановлению также будет способствовать прогулка на свежем воздухе не менее 30 минут. Можно сходить на каток, поиграть с детьми, если есть желание выделить время для тренировки, то это может быть йога, пилатес или растяжка. По словам эксперта, физическую нагрузку можно давать только после восстановления пульса — это происходит на второй-третий день после застолья.

Надо измерить свой пульс в состоянии покоя. И если он возвращается к норме, значит, можно постепенно давать физическую нагрузку. Но если пульс повышен, значит, вы ещё не восстановились, — рассказала Ватомова.

Интенсивность тренировки следует наращивать постепенно, ориентироваться на собственные ощущения. Для ускорения вывода токсинов из организма следует пить больше чистой воды.

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